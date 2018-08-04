В Сочи ищут унесенную рекой четырехлетнюю девочку. Её 15-летний брат утонул

Тело 15-летнего подростка, которого унесло рекой во время мощного ливня в Сочи, нашли в море 4 августа. Вместе с ним пропала его четырехлетняя сестра, которая до сих пор не найдена.

Трагедия произошла у Ореховских водопадов, вторых по высоте на территории города, вечером в пятницу, 3 августа. Четыре человека — местный житель и туристка с двумя детьми, переходили реку вброд, несмотря на непогоду и мост неподалеку. Из-за обильных осадков уровень воды в реке и скорость течения сбили их с ног. Взрослые смогли выбраться из воды живыми. В поисках детей задействованы 400 человек, пишет местный портал «Югополис».

В Лазаревском районе города в тот же день провалился в открытый канализационный люк трехлетний мальчик из Татарстана. Он шел по затопленной улице вместе с бабушкой, она в отчаянии бросилась в канализацию вслед за внуком, но не смогла ему помочь. Через некоторое время спасатели обнаружили тело ребенка в море. Власти Сочи пообещали оплатить его доставку на родину, сообщает «Блокнот Краснодар».

Проблему с затоплением улиц в Сочи во время сильных ливней не смогла решить даже реконструкция города к Олимпиаде. Последний шторм превратил городские улицы в каналы за день до матча четвертьфинала чемпионата мира — 2018 между сборными России и Хорватии.