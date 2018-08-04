Не дайте остановиться маленькому сердцу

Девятилетняя Геля перенесла четыре операции – у неё сложнейший порок сердца. Сейчас ей срочно требуется замена протеза лёгочной артерии и репротезирование митрального клапана. Провести операцию берутся только петербургские кардиологи – из-за сложности и высоких рисков другие клиники отказались. Непосредственно операцию сделают по квоте, но протезы родителям необходимо покупать за свой счёт.

"Фонтанка" и Русфонд продолжают соместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Геля Соловьева, 9 лет.

Сложный врожденный порок сердца.

Спасет операция, требуются протезы легочной артерии и митрального клапана.

Стоимость 300 773 руб.

«Дочь родилась с тяжелым пороком сердца, который сочетает сразу четыре аномалии развития: отверстие в межжелудочковой перегородке, увеличение правого желудочка, смещение аорты, недоразвитие легочной артерии. Врачи предупредили, что потребуется длительное хирургическое лечение. Геля перенесла уже четыре операции: три из них сделали в России, одну – в Германии. Дочке установили протезы митрального клапана и лёгочной артерии.

Однако состояние Гели продолжает ухудшаться: нарастает лёгочная гипертензия и сердечная недостаточность, стали возникать отеки, усилилась одышка – дочка с трудом проходит 50 метров. Кардиологи рекомендуют замену протезов. Помочь дочке согласились только в Детской городской больнице (ДГБ) №1 Санкт-Петербурга. Другие врачи, к которым мы обращались, отказались проводить операцию, ссылаясь на высокие риски. Операцию выполнят по квоте, но два протеза нужно оплатить самим. А нашей семье не по силам собрать такие средства. Пожалуйста, помогите! От этой операции зависит жизнь Гели. Без лечения её сердце может остановиться в любой момент». Ольга Репникова, Санкт-Петербург.

Кардиолог ДГБ №1 Елена Михайлова (Санкт-Петербург):

«У Гели врожденный порок сердца: тетрада Фалло, атрезия (отсутствие просвета. – Русфонд) легочной артерии, хроническая кислородная недостаточность. Девочке требуется в кратчайшие сроки провести операцию по замене протеза лёгочной артерии и репротезированию митрального клапана. Риск операции крайне высокий».

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8-800-250-75-25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс: (495) 926-35-63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8-921-424-27-12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге – Брусилова Анна

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) – один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда – помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

За минувшие годы Русфонд создал уникальную модель адресного журналистского фандрайзинга. В настоящее время фонд системно публикует просьбы о помощи на страницах газеты «Коммерсантъ» и на rusfond.ru, а также на информационных ресурсах 79 региональных партнерских СМИ. С 2011 года развивается телевизионный проект "Русфонд на Первом", с 2013 года партнерами фонда стали региональные филиалы ВГТРК.

В Санкт-Петербурге нашими партнерами стали: "Фонтанка.ру", "Деловой Петербург" и "ВЕСТИ Санкт-Петербург".