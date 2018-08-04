Вертолет Utair разбился в Красноярском крае, погибли 18 человек

Пятнадцать вахтовиков и три члена экипажа вертолета МИ-8 находились на борту во время крушения воздушного судна в районе Ванкорского месторождения. Расследованием уголовного дела займется центральный аппарат СК.

Как сообщает Следственный комитет РФ, авиакатастрофа произошла 4 августа в 10 утра по местному времени (6 утра по Москве). Все 18 человек, которые находились в вертолете, погибли. Борт принадлежал компании Utair, по предварительной информации, которую озвучили в авиакомпании, он лопастями зацепился за груз, который был закреплен на другом вертолете. Борт перевозил нефтяников, которые работали на площадке «Ванкор». После падения в безлюдной местности вертолет загорелся. Второе судно приземлилось, не получив повреждений.

Вертолет был выпущен в 2010 году Улан-Удэнским авиационным заводом. 33-летний командир корабля налетал почти 6 тысяч часов, из них 2300 в качестве командира, уточняют в Utair.

Уголовное дело возбуждено региональным СК по статье 263 УК РФ – «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин велел передать его в главное следственное управление. Сейчас криминалисты изымают полетную документацию, образцы топлива и другие материалы.