Первый российский солнцемобиль из Петербурга отметили призом на гонках в США

Студенты Политехнического университета, создавшие первый российский солнцемобиль, в июле приняли участие в гонке American Solar Challenge и были награждены как лучшая команда-новичок. Дипломом участника 3 августа руководитель проекта Евгений Захлебаев поделился на своей странице «ВКонтакте».

Гонка проводилась среди автомобилей на солнечной энергии. Добиться более серьезных результатов команде в этот раз не удалось, так как выбор комплектующих к авто был ограничен бюджетом.

Евгений Захлебаев рассказал в интервью Медиа-центру Политехнического университета о нюансах в дизайне солнцемобиля: «Основную роль при разработке корпуса гоночного солнцемобиля играет аэродинамика. Инженеры-аспиранты, специалисты в области аэродинамики в нашей команде совместно со студентом кафедры промышленного дизайна разработали концепцию «катамарана»: две гондолы, соединенные между собой перемычкой».

В одной гондоле сидит пилот, а в другой расположена электроника, описал автомобиль Евгений. Сверху гондол – крышка, на которой установлены солнечные батареи. Расчет корпуса машины производился на суперкомпьютере Политехнического университета в течение трех месяцев. В июне солнцемобиль в Сочи тестировал профессиональный гонщик, все прошло отлично.

Руководитель проекта рассказал, что другие команды-участники признали, что солнцемобиль Политеха сделан на очень высоком уровне. В следующем году петербуржцы начнут разрабатывать новый аппарат, уже для гонки в Австралии.