Четыре «Черных ястреба» из США прилетят в Латвию

Латвия собирается закупить у США четыре многоцелевых военных вертолета UH-60M Black Hawk («Черный ястреб»). Как пишет 3 августа «Росбалт», вместе с сопутствующим оборудованием покупка обойдется в 200 млн долларов.

В Пентагоне подчеркнули, что разрешение на сделку уже выдал Госдепартамент США «в целях укрепления безопасности Латвии как союзника по НАТО».

«Продажа вертолетов UH-60 Латвии значительно увеличит ее возможности по обеспечению переброски войск, безопасности границ, антитеррористической деятельности, медицинской эвакуации, поиску и спасению, снабжению и боевому обеспечению в любую погоду», — заявили в Агентстве по сотрудничеству в сфере обороны и безопасности США.

Латвия сможет благодаря этой закупке модернизировать свои вооруженные силы и таким образом «обеспечить многонациональную миссию НАТО в регионе», считают американские власти.