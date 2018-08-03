Путин повысил НДС до 20%. Россиян ждет рост цен

Президент России подписал закон о повышении налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20 процентов. Соответствующий документ опубликован 3 августа на официальном портале правовой информации.

НДС будет повышен с 1 января 2019 года. Напомним, Госдума 24 июля утвердила закон в третьем чтении. «За» голосовали только члены фракции «Единая Россия». Ранее в Минфине подсчитали, что повышение НДС должно принести федеральному бюджету 633,5 млрд рублей в 2019 году. В 2020 и 2021 годах казна благодаря увеличению налога должна вырасти на 678 и 728 млрд соответственно. Деньги должны пойти на исполнение майских указов Владимира Путина — речь идет о финансировании создания инфраструктуры, демографической политики, здравоохранения и образования.

Эксперты говорят, что повышение НДС серьезно разгонит рост цен уже в этом году, поскольку россияне будут закупаться впрок, чтобы деньги не уничтожила инфляция. В Институте Адизеса провели опрос, который показал, что 80% крупных российских компаний собираются повышать цены на товары и услуги, чтобы переложить рост НДС на потребителей.