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Общество
03.08.2018 23:46
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В американский суд поступило ходатайство о снятии обвинения с Бутиной. Адвокат уверяет, что защита его не подавала

Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в США в работе незарегистрированным агентом влияния России, попросила окружной суд округа Колумбия снять с нее обвинения, пишет Bloomberg со ссылкой на документы суда, опубликованные 3 августа. Кроме того, агентство сообщает, что Бутина якобы подала жалобу на отказ отпустить ее из-под ареста. При этом суд не принял эти документы из-за «технического дефекта».

Адвокат россиянки Роберт Дрисколл заявил, что защита заявления в суд не направляла. Он подозревает, что в дело пытается вмешаться кто-то еще.  

Марию Бутину задержали в США 15 июля. По версии ФБР, она предлагала секс в обмен на должности в американских организациях. 18 июля суд постановил, что Бутина при отсутствии социальных связей на территории США, под тяжестью обвинений, предусматривающих 15-летний срок лишения свободы, и с учетом собранных доказательств не может рассчитывать на меру пресечения в виде залога. Глава МИД РФ Сергей Лавров в разговоре с госсекретарем США Майком Помпео 21 июля потребовал освободить россиянку, заявив, что обвинения сфабрикованы.

Американская сторона обнаружила ряд компрометирующих россиянку фактов.  Washington Post написали, что «агента» Бутину спонсировал Российский миллиардер Константин Николаев. Также издание сообщило, что Мария любила «обнаженного Путина». Кроме того, в США вскрыли связи россиянки с наследником Рокфеллеров.

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