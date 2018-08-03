Самый чистый крупный российский бриллиант продан на аукционе

Главный бриллиант коллекции «Династия» продан на аукционе, сообщили 3 августа в алмазодобывающей компании АЛРОСА.

Характеристики камня впечатляют: масса бриллианта — 51,38 карата, он абсолютно бесцветный и не имеет включений. Это самый чистый из крупных бриллиантов, ограненных за всю историю российского ювелирного искусства. По итогам торгов, он уже официально стал самым дорогим камнем, когда-либо проданным АЛРОСА. Правда, точную сумму, вырученную за алмаз, в компании не назвали.

«Династия» — центральный драгоценный камень одноименной коллекции из 5 бриллиантов. Все они изготовлены из одного алмаза «Романовы» весом 179 карат. Его нашли в 2015 году на кимберлитовой трубке «Нюрбинская» в Республике Саха (Якутия). Остальные камни названы в честь династий, сыгравших важную роль в развитии российского ювелирного дела: «Шереметевы», «Юсуповы», «Орловы» и «Воронцовы». Бриллиант «Династия» стал последним проданным камнем из коллекции. Общая выручка от продажи драгоценных камней составила 10 миллионов долларов.