«Увидеть мир как насекомое». Производитель оптики обещает запустить в массовое производство уникальный макрообъектив

Производитель линз для фотоаппаратов Venus Optics собирает деньги на запуск массового производства нового макрообъектива. Об этом 3 августа сообщает издание N+1.

Уникальность нового объектива в том, что он сделан в форме длинной трубки. Создатели уверяют, что благодаря этому он позволяет видеть мир так же точно, как насекомые. 24-миллиметровый макрообъектив Laowa в длину будет составлять около 30 сантиметров. Он подходит как для фото-, так и для видеосъемки. Причем фокусное расстояние у него составит 200 мм (при обычном для макрообъективов от 35 до 150 мм), что позволит снимать больше фоновых объектов. Примеры работы нового объектива уже выложены на Youtube.

Объектив будет поставляться в комплекте с адаптерами для техники Canon, Nikon, Arri и Sony. Стартовая цена составляет 1299 долларов, первые объективы пользователи должны получить уже в октябре 2018-го. Использовать аппаратуру можно будет в том числе под водой.