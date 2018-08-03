«Откройте ворота. У нас сегодня черный день». Чечня провожает убийцу полковника Буданова
В селе Гелдаган Курчалоевского района Чечни в доме осужденного за убийство полковника Юрия Буданова Юсупа Темирханова проходит обряд выражения соболезнований. Об этом на своей странице в соцсети 3 августа написала Зара Муртазалиева — чеченка, в середине 2000-х осужденная за подготовку теракта (правозащитники считают, что дело было сфабриковано).
Муртазалиева опубликовала видеозаписи, на которых видно, что улицы села заполнены скорбящими. Напомним, Темирханов скончался сегодня в колонии, по официальной версии — от остановки сердца.
В Чечне некоторые считают его героем, другие — невиновным. Даже официальный член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова заявила РИА «Новости», что ответственность за убийство Буданова лежит на судебной системе России «которая досрочно освободила экс-полковника, хотя было доказано, что он жестоко убил чеченскую девушку, и можно было предположить, что выход на свободу осужденного вызовет резонанс в обществе».
Адвокат Мурад Мусаев, защищавший Темирханова, написал на своей странице в соцсети: «Обращаюсь к своим родственникам, дальним и близким, к друзьям и знакомым, ко всему своему народу: откройте ворота. У нас сегодня черный день».
Отметим, по чеченской традиции, после известия о гибели родственника для приема соболезнований в его доме открывают ворота на три дня. Также поступают все соседи.
Справка:
Напомним, что экс-полковника Буданова обвиняли в том, что он похитил, изнасиловал и убил 18-летнюю Эльзу Кунгаеву в 2000 году. Обвинения в изнасиловании были сняты, однако военный получил 10 лет тюрьмы за убийство и превышение должностных полномочий. На свободу он вышел в 2009 году. Через два года на Комсомольском проспекте в Москве экс-полковник был убит. Убийцей был признан Юсуп Темирханов, который получил 15 лет тюрьмы. На месте смерти Буданова была установлена мемориальная плита, которая позже подверглась осквернению.