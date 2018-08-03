«Откройте ворота. У нас сегодня черный день». Чечня провожает убийцу полковника Буданова

В селе Гелдаган Курчалоевского района Чечни в доме осужденного за убийство полковника Юрия Буданова Юсупа Темирханова проходит обряд выражения соболезнований. Об этом на своей странице в соцсети 3 августа написала Зара Муртазалиева — чеченка, в середине 2000-х осужденная за подготовку теракта (правозащитники считают, что дело было сфабриковано).

Муртазалиева опубликовала видеозаписи, на которых видно, что улицы села заполнены скорбящими. Напомним, Темирханов скончался сегодня в колонии, по официальной версии — от остановки сердца.

В Чечне некоторые считают его героем, другие — невиновным. Даже официальный член Совета по правам человека при главе Чечни Хеда Саратова заявила РИА «Новости», что ответственность за убийство Буданова лежит на судебной системе России «которая досрочно освободила экс-полковника, хотя было доказано, что он жестоко убил чеченскую девушку, и можно было предположить, что выход на свободу осужденного вызовет резонанс в обществе».

Адвокат Мурад Мусаев, защищавший Темирханова, написал на своей странице в соцсети: «Обращаюсь к своим родственникам, дальним и близким, к друзьям и знакомым, ко всему своему народу: откройте ворота. У нас сегодня черный день».

Отметим, по чеченской традиции, после известия о гибели родственника для приема соболезнований в его доме открывают ворота на три дня. Также поступают все соседи.