«Продиктовать нам свою волю с помощью санкций у США не получится». Замглавы МИД РФ защитил банк, который работал с КНДР

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков резко высказался по поводу американских санкций против российского банка «Агросоюз». Его заявление опубликовано 3 августа на официальном сайте ведомства.

«Санкции против московского коммерческого банка «Агросоюз» – это 54-й санкционный «накат» США на нашу страну с 2011 года. Даже американские политики, страдающие острой формой русофобии, стали признавать, что никакие попытки давления на Россию не работают. Однако с маниакальным упорством продолжают гнуть своё. В результате лишь выставляют напоказ собственную беспомощность», – заявил Рябков.

Дипломат добавил, что это же относится к новым санкциям, которые вскоре может принять Конгресс США. Но свернуть Россию с пути и продиктовать ей свою волю, по мнению замглавы МИД, у американцев не получится.

«Эти нелепые «показательные выступления» сенаторов и конгрессменов перед американской публикой в надежде получше запомниться избирателям в преддверии ноябрьских выборов вызывают у нас улыбку» – подвел итог Рябков.

В пятницу министерство финансов США объявило о новых санкциях против Северной Кореи, под которые попал и коммерческий банк «Агросоюз». Он якобы заключал сделки от лица человека, находящегося под санкциями против КНДР.

Агентству Reuters также стало известно, что Соединенные Штаты предложили внести в черный список ООН северокорейского банкира из «Агросоюза», который находится в Москве, и несколько компаний, связанных с банком.