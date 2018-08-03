Путин подписал пакет законов о «российских офшорах». Ими собираются воспользоваться олигархи под санкциями

Владимир Путин подписал пакет законов о создании специальных административных районов на Русском и Октябрьском островах в Приморском крае и Калининградской области. Соответствующие документы опубликованы 3 августа на портале правовой информации.

Подать заявку на резидентство на островах смогут только иностранные юридические лица. Закон предусматривает процедуру редомиляции (смену юридического адреса с одной юрисдикции на другую). Но это будет возможно только в том случае, если компания создана до 1 января 2018 года, а контролирующие ее лица заняли свои должности не позднее 1 января 2017 года. Минимальный объем инвестиций на территории России должен составлять не менее 50 млн руб. за полгода. Специальные налоговые ставки к доходам, полученным иностранными компаниями в виде дивидендов, будут нулевыми.

Госдума приняла закон о «российских офшорах» в третьем чтении 26 июля. Проект разработан Минэкономразвития как способ поддержки российских компаний, попавших под санкции. Фирмы смогут перенести структуры из других стран на территорию России, получив статус международной предпринимательской компании. Планируется, что они станут альтернативой иностранным офшорам и помогут привлечь в страну инвестиции в 1 млрд долларов. Инициаторами законопроекта выступили депутаты и сенаторы от Приморья и Калининградской области.