СМИ сообщили о временном запрете на аборты под патронажем фонда Светланы Медведевой. В Минздраве все отрицают

В Приморском крае, Якутии и Рязанской области якобы ввели временный мораторий на аборты в рамках акции «Подари мне жизнь!» Об этом 3 августа пишет «Коммерсантъ».

По данным издания, акцию проводит Фонд социально-культурных инициатив во главе со Светланой Медведевой, женой премьер-министра России Дмитрия Медведева. Якобы в ее рамках на несколько дней врачам в государственных клиниках запрещали делать аборты. Правда, официально в фонде заявили, что только борются с ними, но не запрещают.

«Вводя временный запрет на выполнение абортов, мы подчеркиваем необходимость бережного отношения к своему здоровью, напоминаем о той ответственности, которую должны нести мужчина и женщина за свои решения и поступки»,— рассказала изданию главный врач владивостокского роддома №3 Светлана Сагайдачная.

Позже в Минздраве сообщили, что не требовали введения никаких ограничений в связи с акцией фонда Медведевой.

«Министерство здравоохранения Российской Федерации поддерживает проведение акции "Подари жизнь". Ведомством было направлено в регионы информационное письмо с просьбой поддержать проведение акции. Однако заметим, что акция носит просветительский характер»,— подчеркнули чиновники.

При этом президент Лиги защиты пациентов Александр Саверский напомнил «Коммерсанту», что в России в принципе разрешены аборты только до 12-й недели беременности. «А если женщина обратилась в 12, то в 13 недель аборт уже делать поздно, здесь есть определенный риск, операция уже может иметь больше осложнений», – уточнил он. Таким образом, временный запрет на аборты может привести к тому, что женщина пойдет делать его нелегально на опасном сроке беременности.