Нижнее Приморское шоссе перекрыли из-за лесного пожара

Из-за тушения пожара под Сестрорецком сотрудникам ГИБДД 3 августа пришлось перекрыть «нижнее» Приморское шоссе. Как сообщили в дежурной части управления ГИБДД по Санкт-Петербургу, точных указаний по участкам перекрытия нет.

– То там возгорание новое, то тут. Приходится подстраиваться под пожарных, чтобы обеспечить бесперебойную работу, – отметил дежурный.

В ГУ МЧС по Петербургу сообщили, что огонь удалось локализовать. Однако пока огонь не будет потушен, пробка на шоссе не рассосется.

3 августа после полудня рядом с поселком Солнечное загорелась лесная подстилка. Для тушения были привлечены несколько пожарных расчетов и вертолет.