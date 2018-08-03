После несуществующего взрыва из здания в центре Петербурга выбежали 30 человек

В административном здании Адмиралтейского района Петербурга вечером 3 августа произошёл пожар. Соседи сообщают, что перед этим слышали взрыв, а мебель в квартирах ощутимо тряхнуло.

Как уточнили в ГУ МЧС по Петербургу, пожарных на Клинский проспект, 25 вызвали в начале восьмого вечера 3 августа. По словам очевидцев, за несколько минут до этого на третьем этаже что-то сильно «бабахнуло». Жители соседних домов в комментариях добавляли, что подпрыгнула мебель. Первые расчёты прибыли на место меньше, чем через десять минут. Тридцать человек за это время уже успели покинуть здание.

«На третьем этаже здания табачной фабрики ОАО «Клинский 25» происходит горение утеплителя на площади 10 квадратных метров. Никто не пострадал», – рассказали в ведомстве.

Пять расчётов и 25 человек личного состава с открытым огнём справились к половине девятого вечера. Сейчас спасатели проливают тлеющие очаги и продолжают работать на месте происшествия. Из их переговоров случайные свидетели услышали про капитальный ремонт, во время которого вспыхнул утеплитель, и разорвавшийся баллон с ацетиленом. Официально в МЧС о баллоне ничего не сообщали.