ГУ МВД: Полицейский шесть раз выстрелил в угонщика, уходившего от преследования по кольцевой

Полиция раскрыла детали погони за угонщиком, уходившим от преследования по КАД. Он создавал реальную угрозу, поэтому сотрудники применили табельное оружие.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ГУ МВД Петербурга и области, 3 августа сотрудники ГИБДД совместно с оперативниками уголовного розыска УМВД по Кировскому району начали преследование автомашины марки «Киа Соренто», об угоне которой поступила оперативная информация.

«При попытке задержания водитель на законные требования об остановке не отреагировал и продолжал движение, кроме того, создавал реальную угрозу участникам дорожного движения. Во время преследования сотрудником полиции было произведено шесть выстрелов из табельного оружия по автомобилю, в результате чего пострадавших нет», – уточнили в ГУ МВД.

Угонщик оторвался и бросил автомобиль на Шлиссельбургском проспекте.