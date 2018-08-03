«Зенит» сыграет на «Петровском» с минским «Динамо». На арене «Санкт-Петербург» проведут трансляцию для болельщиков

Ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы против минского «Динамо» футбольный клуб «Зенит» проведёт на своем старом стадионе «Петровский».

Как стало известно «Фонтанке» 3 августа, такое решение было принято, чтобы, несмотря на санкции УЕФА, у болельщиков была возможность прийти на арену «Санкт-Петербург» и 16 августа посмотреть игру всем вместе на больших экранах.

Напомним, УЕФА открыл дисциплинарное дело в отношении «Зенита» по итогам матча 1/8 финала Лиги Европы против «РБ Лейпциг». Речь шла о «бросании предметов на поле, блокировании лестничных проходов, а также проявлениях расизма».

По данным «Фонтанки», расизмом делегат УЕФА счел песню «Убили негра» группы «Запрещенные барабанщики», которую фанаты «Зенита» исполнили на трибунах после травмы темнокожего полузащитника «Лейпцига» Наби Кейта.

Матчи против минского «Динамо» пройдут 9 и 16 августа сначала в Минске, потом в Петербурге. Победитель противостояния выйдет в групповой этап Лиги Европы.