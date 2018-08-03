Количество отравленных пассажиров теплохода «Лунная соната» превысило 150. Директор ресторана освобождена под залог

Подозреваемая в массовом отравлении пассажиров Елена Чернова внесла пять миллионов рублей и была освобождена в суде. После ее ужина заболели 151 человек.

Как сообщили 3 августа в Северо-Западном следственном управлении на транспорте СКР, меру пресечения директору ресторана «Лунная соната» избирал Волховский горсуд. Следствие просило отправить ее под домашний арест. Суд в ходатайстве отказал и освободил Чернову под залог пять в миллионов рублей. Обвинение ей не предъявлено.

По версии следствия, директор ресторана оказала небезопасную услугу пассажирам рейса Петербург – Валаам.

«Подозреваемая организовала хранение, перевозку, приготовление, раздачу и прием пищи пассажирами и членами экипажа пассажирского теплохода «Лунная соната». Они получили массовое пищевое отравление», – уточнили в пресс-службе следственного управления.

Пострадали 148 пассажиров и три члена экипажа. Одного подростка госпитализировали с пищевой токсикоинфекцией.

Потерпевшими к 3 августа следствие признало 57 человек.

В медкнижках 37 работников ресторана отсутствуют сведения о лабораторных исследованиях на носительство возбудителей кишечных инфекций вирусной этиологии, у шести сотрудников пищеблока и двух пассажиров найдены следы норовирусов. Ресторан «Лунной сонаты» опечалил Роспотребнадзор насекомыми и посудой на полу.

Теплоход с 29 июля выполнял речной круиз по маршруту Санкт-Петербург – Валаам – Сортавала – Старая Ладога – Свирьстрой – Петрозаводск – Кижи – Мандроги – Санкт-Петербург. Отравление случилось 1 августа, когда «Лунная соната» стояла в Старой Ладоге. На борту находились 270 пассажиров и 120 членов экипажа. Уголовное дело возбуждено по 238-й статье УК.