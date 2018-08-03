Очевидцы: молодой петербуржец разбился об воду, спрыгнув с Яхтенного моста

Еще один любитель попрыгать с Яхтенного моста разбился об воду. Инцидент произошел 3 августа во второй половине дня. Парень лет 20-25 в компании сверстников встал на перила моста и прыгнул в залив, сообщила «Фонтанке» Анна, ставшая очевидицей случившегося.

Девушка рассказала, что у молодых людей с собой было спиртное и кальян. Возможно, именно алкогольное опьянение стало причиной неудачного приземления в воду. Спасатели извлекли из воды молодого человека и передали подоспевшим медикам. По предварительной информации, пострадавший жив.

Это уже второй за неделю известный случай неудачного прыжка с Яхтенного моста. 2 июля 33-летний мужчина в результате удара об воду получил ушиб внутренних органов.