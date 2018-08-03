Шесть человек пострадали в ДТП с ВАЗами под Петербургом

Три легковых автомобиля столкнулись днём 3 августа во Всеволожском районе Ленинградской области.

Как сообщили «Фонтанке» в отделе пропаганды УГИБДД по городу и области, авария произошла около 15:45 на 33-м километре дороги Санкт-Петербург – Морье. По предварительной версии, 53-летний водитель «Форда» врезался во встречный ВАЗ-2115, и «Ладу» выкинуло на встречную полосу, в ВАЗ-2106.

В «пятнадцатой» пострадали водитель и три пассажира, в том числе ребёнок. В «шестёрке» – водитель и пассажир. Все они с различными травмами госпитализированы.

Полиция выясняет обстоятельства аварии.