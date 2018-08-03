ОНФ решили реформировать. Начинают с Петербурга

Общероссийский народный фронт Путина ждет реформа. Эксперты считают, что конкуренты партии власти уйдут от формата критики региональных чиновников, но и не станут подменять собой «Единую Россию».

Пётр Ковалёв/Интерпресс

Петербургский ОНФ получил новое руководство исполкома. Предыдущие – теперь чиновники Смольного. Новый руководитель Павел Созинов последние 7 лет работал в структурах фронта, выступал экспертом полпредства и помогал депутатам-единороссам. Считается, что его назначение – первый шаг в рамках реформы и кадровых перестановок в ОНФ по всей стране. Что происходит с фронтом Путина и зачем он снова нужен, выясняла «Фонтанка».

Общероссийский народный фронт был создан в мае 2011 года как общественная коалиция, выступившая позже в поддержку Владимира Путина во время президентских выборов. Учредительный съезд провели в 2013-м. Считается, что одним из инициаторов создания ОНФ был Вячеслав Володин, в декабре 2013 года сменивший Владислава Суркова на посту первого замглавы администрации президента.

В 2016 году Володин стал спикером Государственной думы, а ему на смену пришел Сергей Кириенко. Как и любой вновь заступивший руководитель, он начал перекраивать политическое пространство под свои цели и задачи. Перерыв в настройке системы был взят на время президентских выборов – 2018, после их окончания администрация президента вернулась к начатому процессу. В частности, как утверждают собеседники «Фонтанки», дошли руки до ОНФ. Ожидается, что осенью 2018 года общественная коалиция, верная Владимиру Путину, проведет съезд, в рамках которого будет официально объявлено новое направление развития. До этого запланированы кадровые чистки регионов. Одним из первых стал Петербург.

С этой недели исполкомом петербургского ОНФ руководит Павел Созинов, последние 7 лет работавший в структурах этой организации. Кроме того, Созинов – активный участник разнообразных ассоциаций и объединений: с 2003 по 2005 год – заместитель генерального директора Ассоциации "Строительно-промышленный комплекс Северо-Запада", с 2006 по 2009 год член президиума Союза строительных объединений и организаций, член координационного совета по строительству при правительстве Санкт-Петербурга, председатель совета директоров Северо-Западной ипотечной компании "Невская ипотека", член совета Ассоциации риелторов Санкт-Петербурга и Ленинградской области, член правления Санкт-Петербургской палаты недвижимости и так далее. Успел Созинов побывать и помощником депутата Госдумы Сергея Петрова, а также депутата регионального парламента Елены Киселевой. Также нынешний глава петербургского исполкома ОНФ был советником вице-губернатора Александра Вахмистрова и успел посидеть в президиуме координационного совета по строительству при полпредстве.

Последнее дало наблюдателям за петербургской политикой предположить его близость к полпредству и даже выстроить конспирологическую теорию: Александр Беглов усиливает свое влияние в регионе, и теперь «его» глава исполкома ОНФ будет активнее покусывать Смольный. Впрочем, собеседники «Фонтанки» эти выводы опровергают, утверждая, что кандидатура Созинова была согласована со Смольным, куда ушли работать предыдущие руководители (Олег Довганюк возглавляет Кронштадт, Андрей Рябоконь в мае стал советником губернатора). Такое тесное взаимодействие подтверждает и то, что Фронт уже давно не живет по тем канонам, что были прописаны для организации изначально.

По словам председателя правления Центра политических технологий Бориса Макаренко, задачей ОНФ в российской системе со слабой межпартийной конкуренцией был контроль действующей власти. «То есть с одной стороны понадобились люди, которые смогут говорить с аудиторией, эти лидеры мнений были подобраны в региональные штабы ОНФ. С другой стороны ОНФ нужен был для контрольной функции. Был создан проект «За честные закупки». Раньше у Фронта часто были конфликты с региональными властями, сейчас уже все друг к другу притерлись, а часто даже и смотрят в рот губернатору», – считает эксперт. По его мнению, то, что в любом случае не изменится для ОНФ, – это ориентация на федеральную повестку и мониторинг уже новых майских указов Путина.

О том, как реформировать функционал и задачи коалиции президентских общественников, задумались еще в 2016 году. Тогда, как писали «Известия», на эту тему проводили совещание у Кириенко. Собеседник издания утверждал, что на звучала мысль о том, что ОНФ должен уйти только от функции «народной счетной палаты» и сосредоточиться на формировании картины будущего. Аналогичные совещания с участием политологов разного уровня проводили и в 2018 году, уже после президентских выборов. На одном из них присутствовал Евгений Минченко, о чем он признался в разговоре с «Фонтанкой». Он отметил, что совещание с участием руководства ОНФ проходило весной, на нем он высказал свое мнение относительно развития движения. Поделиться экспертными советами, данными «фронтовикам», он отказался, сославшись на этические моменты.

Политконсультант и автор Telegram-канала «Давыдов-индекс» Леонид Давыдов оказался более разговорчивым. По его мнению, ОНФ уже сейчас перемещается в зону малых дел, волонтерство и контроль за выполнением федеральных инициатив. «Фронт давно утратил позицию конкурента «Единой России» и вряд ли в нынешней конструкции сможет вернуться в прежнюю парадигму. Новая роль предполагает плотную и конструктивную работу с региональными администрациями», – добавил он.

По утверждению нового главы исполкома ОНФ Павла Созинова, основной задачей для «фронтовиков» останется мониторинг исполнения майских указов, для чего будут подготовлены 12 тематических площадок. «Сейчас мы занимаемся подбором экспертов и кураторов рабочих групп«, – рассказал новый управленец. По его словам, в ближайшее время ОНФ планирует углублять и усиливать общественную работу, и, если критиковать власти, то конструктивно, впрочем, так было, по его словам, и раньше.

«Фонтанка» попросила Созинова подвести итоги работы ОНФ в Петербурге за последние годы, чтобы понять перспективы. В ответ на просьбу глава исполкома прислал отчет, который, по его словам, как раз и утвердили на утреннем совещании за несколько часов до звонка корреспондента. Так, согласно полученным данным, одним из своих достижений «фронтовики» считают закрытие мусорного полигона «Новоселки». И хотя обращения губернатору и президенту писали и депутаты ЗакСа от разных партий, и жители, именно благодаря их усилиям удалось поставить точку в этом вопросе, считают «онфовцы».

Еще одно достижение касается строительства новых корпусов клинической инфекционной больницы имени С. П. Боткина на Пискаревском проспекте. «Активисты ОНФ включили в федеральный перечень «строительных полуфабрикатов» новые корпуса клинической инфекционной больницы, стоимость строительства которых, учитывая все необходимое оборудование и перенос сроков сдачи объекта, превысила 10 млрд руб. После проведения совещаний с представителями профильных ведомств в мае 2017 г. современный комплекс, способный оказывать больным высококвалифицированную медицинскую помощь, заработал в полном режиме», -отчитываются общественники, вероятно, неосознанно упуская подробности долгого процесса переговоров строителей, чиновников и службы госстройнадзора, которая требовала от подрядчиков устранения неполадок.

«Эксперты ОНФ в Санкт-Петербурге добились признания нарушений при закупках филиалами одного из энергоснабжающих предприятий на 9,1 млрд рублей. В документации к закупкам отсутствовали объектные и локальные сметы, проектно-сметная документация, не была указана начальная цена договора, а также не были установлены требования по объему работ», – добавили в ОНФ, скромно умолчав название уличенной в нарушении государственной организации.

Среди заслуг в отчете – введение двух видов студенческого проездного на наземные виды транспорта и метро, а также возможность бесплатного пользования зоной платных парковок для жителей блокадного Ленинграда.

Как уточнил Созинов, ОНФ работает по годовым и недельным планам, однако в открытом доступе данного документа нет.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»