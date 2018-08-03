Жители Пермского края искупаются в крови годовалого бычка. Местный минкульт в курсе

Жители села Большая Коча, что в Пермском крае, намерены провернуть ритуальное убийство годовалого быка с последующим купанием в его крови. Это древний обряд местных коренных народов под названием Быкобой, который проводится в тяжелые времена. В последний раз большекочинцы резали рогатое животное 9 лет назад. Быка убьют в последний день лета, во время праздника Проллавер — день Фрола и Лавра. И он есть в программе местного минкульта.

Портал 59.ru сообщает, что праздник Проллавер есть в календаре минкульта. В министерстве рассказали, что в курсе намерений жителей провести обряд, но включили праздник в программу с одним условием: проводить его как День села, а Быкобой особо не афишировать. Акцент в программе просили сделать на праздничной программе, ярмарке, выставке декоративно-прикладного искусства, конкурсах. При этом покупку быка министерство оплачивать не будет. Известно также, что перед забоем животное благословит православный священник.