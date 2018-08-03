Полицейские на КАД стреляли по автомобилю. Угонщик продрался через пробки и ушел дворами

Погоней со стрельбой награждены застрявшие в пробке на Кольцевой дороге автомобилисты. Сотрудники ГАИ преследовали угонщика. Как сообщили «Фонтанке» читатели, около четырех часов дня на участке внешнего кольца от Софийской улицы до развязки с проспектом Обуховской Обороны автомобиль дорожной полиции преследовал белый кроссовер KIA.

«Требования остановиться водитель пропускал мимо ушей. Ближе к развязке засвистели пули», – поделился очевидец.

Прицелиться гаишникам помогала пробка из-за ремонта Вантового моста. Они все равно не попали, а загнанный в затор водитель KIA нырнул на съезд, спустился на Рабфаковскую улицу, промчал по проспекту Обуховской Обороны и ворвался во дворы Шлиссельбургского проспекта. Читатели «Фонтанки» лихача из виду потеряли, но картину дополняют пользователи группы «ДТП и ЧП»:

«Со стороны «Пятерочки» летел по тротуару. Народ успевал только отпрыгивать в сторону. Завернул во дворы дома 8 Шлиссельбургского и скрылся», – пишут они.

По словам других очевидцев, мужчина бросил KIA и побежал в сторону жилкомплекса «Князь Александр Невский».

По данным «Фонтанки», за рулем иномарки сидел угонщик. Его преследовали из Кировского района.

Автомобиль на Шлиссельбургском осматривает следственно-оперативная группа. Он сильно поврежден. По предварительной информации, при погоне угонщик протаранил несколько машин.