Мощный факел мотоцикла задымил Обводный

Необычный дорожный пожар вечером 3 августа затруднил движение по набережной Обводного канала: полыхал не автомобиль, как часто бывает, а мотоцикл.

«На новом путепроводе Обводного канала, перед набережной Обуховской Обороны, горит мотоцикл. Вроде живой водитель», – сообщили очевидцы в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте». Действительно, судя по всему, никто не пострадал: скорых на фотографиях в места происшествия не видно. Зато видно группу поддержки – компанию «мотобратьев».

Участники группы скупо рапортовали о развитии ситуации. «Горит. Медленно разматывают шланг», – написала Мария. «Потушили», – подытожил Алексей.

На вопрос, почему прибывшие мотоциклисты не помогали тушить машину, ответила Евгения: «Он уже сгорел. А у нас нет огнетушителей».