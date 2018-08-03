Путин утвердил День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи

Президент России Владимир Путин подписал закон, в соответствии с которым в России устанавливается новая памятная дата — 19 апреля, День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Законопроектом устанавливается новая памятная дата России – 19 апреля – День принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи (1783 год). В её названии отражены подлинные геополитические события, побудившие 19 (8) апреля 1783 года Великую императрицу Екатерину II подписать Высочайший Манифест о принятии Крымского полуострова, острова Тамана и всея Кубанской стороны под державу Российскую», — говорилось в пояснительной записке к документу.

Её авторы отмечают, что «принятие 19 (8) апреля 1783 года Крыма под защиту Российской империи по просьбе его жителей, страдающих от войн, стало легитимной формой вхождения Крыма в состав России».

Авторы законопроекта также отмечают, что установление в России новой памятной даты «подтверждает непрерывность пребывания полуострова Крым и города Севастополя в составе Российского государства».

«Оно позволит привлечь внимание к судьбоносному для России решению – принятию 19 апреля 1783 года Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи, месту и роли в этом выдающемся событии Великой императрицы Екатерины II и будет свидетельствовать об исторической обоснованности и правомерности референдума о воссоединении Крыма с Россией», — говорится в документе.