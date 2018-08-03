«Фонтанка» за 60 секунд — 30 июня — 3 августа

Жена попросила мужа продырявить бочку для сжигания мусора. Он выстрелил в бочку из двустволки. А дырки получились в проезжавшей вдалеке в машине женщине. Все живы, но каков сюжет.

Вторая добрая летняя история, поразившая наших читателей. В Литве петербуржца побили в кафе, потому что он отказался оплатить в кафе блюдо, которого не заказывал.

От Госдумы — благодарным петербуржцам. Найден способ, как штрафовать нас за платную парковку. Теперь нагло уехать, не заплатив, стоит 3 тысячи рублей. Вот прямо через пару месяцев.

Пять историй о десантнике номер один — Василии Маргелове. Дню Десантника посвящается.

В Сыктывкаре задержали экс-замдиректора «Комиэнерго» Дмитрия Вылегжанина. Подозревают его в поборах с подрядчиков. Интрига в том, что компанию в это время возглавлял действующий депутат Госдумы Иван Медведев.

Оказывается, любой жулик может срисовать вашу подпись с открытых источников, сделать фальшивую доверенность и по ней опустошить ваш счет в банке. И виноваты будете вы сами.

В гаражном кооперативе завелся самогонщик и чуть не споил весь кооператив. Предприятие было настолько прибыльным, что выселило из гаража автомобиль.

Во время парада ВМФ катер стукнулся об опору моста. Военные утверждают, что не было такого. А у нас и видео есть.

Петербуржцы отказываются от «человейников» в пользу малоэтажных кварталов. Народ умнеет.

Школьник «захватил в заложники» 500 детей и рассказал об этом по телефону. Просил полмиллиона евро, а получит уголовное дело.