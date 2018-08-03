Росавиация просит ускорить переход авиакомпаний на отечественные системы бронирования

Росавиация просит ускорить разработку и переход российских авиакомпаний на национальные системы бронирования авиабилетов, сообщил глава Росавиации Александр Нерадько.

«Для снижения рисков утечки информации при передаче данных по внутренним перевозкам целесообразно ускорить переход к размещению серверов и баз данных пассажиров на территории РФ, а также ускорить разработку и создание национальной системы оформления воздушных перевозок, которая позволит обеспечить полную конфиденциальность персональных данных пассажиров – граждан РФ – при осуществлении перелетов внутри страны, а также будет соответствовать и международным стандартам и аналогам», — сказал Нерадько, его слова приводятся в сообщении Росавиации 3 августа.

По информации специалистов Росавиации, базы данных, используемые системами оформления воздушных перевозок, находятся на территории иностранных государств, что подразумевает слабую защиту персональных данных граждан РФ, осуществляющих перелеты внутри России.

Глава агентства напомнил о глобальном сбое в работе канала связи Gabriel SITA в дни проведения чемпионата мира по футболу в России, который стал причиной многочасовых задержек и неудобств для пассажиров ряда авиакомпаний.

В настоящее время на российском рынке авиаперевозчиками используются несколько основных систем бронирования, оформления и продажи воздушных перевозок и дополнительных услуг, четыре из которых находятся за рубежом: Amadeus (Испания/Германия), Sabre (США), Galileo (США) и Gabriel SITA. Крупные авиаперевозчики используют именно зарубежные системы, в то время как большинство региональных авиакомпаний используют отечественную систему «Сирена», уточнили в Росавиации.

Ранее сообщалось, что Минтранс в июле раскрыл проект постановления о переносе с 1 января 2020 года на территорию России вычислительных комплексов (серверов) и баз данных систем, обеспечивающих бронирование и продажу внутрироссийских авиаперевозок, регистрацию пассажиров и взаиморасчеты.