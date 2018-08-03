Новая Suzuki Vitara с турбомотором приедет в Россию осенью

Стали известны сроки появления на российском рынке преображенной Suzuki Vitara, пишет 3 августа Motor.

Vitara с новой решеткой радиатора, другими бамперами и измененной светодиодной оптикой доберется до российских дилеров где-то в конце ноября этого года. Кроме внешнего рестайлинга в российскую комплектацию добавлен и новый двигатель: помимо известного 117-сильного 1,6-литрового двигателя теперь будет предлагаться и 1,4-литровый турбомотор, развивающий 140 лошадиных сил.

Небольшие изменения произошли в салоне. Теперь тут появится другой тахометр и спидометр, а также цветной дисплей бортового компьютера. Одновременно более дорогими (как минимум внешне) станут материалы отделки салона.

Сейчас дорестайлинговая Suzuki Vitara предлагается с одним 117-сильным мотором и стоит от 1 099 000 рублей. Скорее всего, рестайлинговая модель будет стоить примерно столько же.