Регистрировать новые машины разрешили без посещения ГИБДД

Президент России Владимир Путин утвердил закон, освобождающий водителей от необходимости визита в ГИБДД для регистрации новых автомобилей. Федеральный закон от 03.08.2018 № 283-ФЗ «О государственной регистрации транспортных средств...», внесённый в нижнюю палату парламента в 2011 году и принятый в первом чтении в 2013 году, опубликован 3 августа на официальном портале правовой информации.

В соответствии с законом, покупатели автомобилей у официальных дилеров больше не должны ездить в ГИБДД для постановки на учёт.

Подразделение ГИБДД теперь будет назначать только номер. Госзнаки владелец автомобиля сможет получить у изготовителя самостоятельно.