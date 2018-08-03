СК заочно предъявил обвинение в наемничестве россиянину из состава украинского нацбата «Азов»

Следственный комитет заочно предъявил обвинение гражданину России, который принимал участие в боевых действиях в Донбассе в составе батальона «Азов», Антону Королеву, сообщает ведомство 3 августа.

«По ходатайству следствия судом Королеву заочно избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, и он объявлен в международный розыск. Антон Королев является активным сторонником националистических идей и открыто афиширует свою принадлежность к одной из экстремистских организаций», — говорится в тексте сообщения.

По данным следствия, Королев выехал на территорию Украины осенью 2014 года, после чего заручился поддержкой украинских националистов и в марте 2015 года добровольно вступил в состав украинского националистического батальона «Азов». "В период с 2015 года по настоящее время россиянин совместно с другими бойцами указанного подразделения принимает участие в боевых действиях на территории юго-востока Украины против сил народного ополчения самопровозглашённых Донецкой и Луганской народных республик. На данный момент Антон Королев продолжает находиться за пределами Российской Федерации и скрываться от российских правоохранительных органов, в связи с чем следствием направлен запрос в Генеральную прокуратуру Российской Федерации для решения вопроса об экстрадиции обвиняемого в Россию. В случае отказа украинской стороны в экстрадиции уголовное дело в отношении Антона Королева будет направлено в суд заочно", – сообщает СК.

Королеву было предъявлено обвинение в соответствии с ч. 3 ст. 359 УК России (участие наемника в вооруженном конфликте), а также ч. 1 ст. 280, ч. 1 ст. 228 УК России (публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности и возбуждение ненависти и вражды, а также унижение достоинства человека).