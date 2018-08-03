США ввели санкции против российского банка за Северную Корею

Американский минфин в рамках санкционного давления на КНДР «зацепил» банк «Агросоюз».

Министерство финансов США на своем сайте опубликовало новые ограничения против Северной Кореи, под которые попал и «Агросоюз», который якобы заключал сделки от лица человека, находящегося под санкциями против КНДР.

«Агросоюз» и Северная Корея имеют длительные отношения: с 2009-го по 2013 год «Агросоюз» обработал миллионы долларов по сделкам через счета, принадлежащие северокорейским коммерческим банкам", – говорится в заявлении минфина.

«Агросоюз» – это московский банк, основное направление деятельности которого – кредитование и обслуживание корпоративных заёмщиков. Зарегистрирован банк был в 1991 году в Оренбурге, а в 2012 году переехал в Москву. Владелец "Агросоза", как указано на сайте ЦБ, Андрей Шляховой.