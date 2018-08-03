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Финансы
03.08.2018 18:30
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Как новые «сокрушительные санкции» разгонят курс доллара и инфляцию

Очередной американский законопроект о санкциях против России ощутят на себе не только близкие к Кремлю, но и рядовые жители. Всем стоит готовиться к дорогим кредитам и доллару по 67 рублей, говорят эксперты.

Как новые «сокрушительные санкции» разгонят курс доллара и инфляцию

Виктор Коротаев/Коммерсантъ

В конгресс внесен «Акт о защите США от агрессии Кремля от 2018 года». Шесть влиятельных сенаторов от обеих партий предложили внушительный пакет мер, которые должны мотивировать Россию «вывести войска из Украины», «прекратить создавать хаос в Сирии» и отказаться от кибератак. В случае одномоментного применения, по мнению опрошенных «Фонтанкой» экспертов, они могут заставить дрогнуть курс рубля и разогнать инфляцию. Но дорогая нефть позволит отыграться позже.

Прошедшая в Хельсинки встреча президентов Владимира Путина и Дональда Трампа не только не принесла нормализации в отношениях между Россией и США, но и привела к новому витку антироссийской полемики и перспективе введения новых санкций. В четверг в сенат был внесен законопроект, который предусматривает ужесточение давления на РФ. Один из авторов документа, сенатор Линдси Грэм, перечислил основные меры, которые предлагается ввести, и прокомментировал их как «сокрушительные санкции». Их условно можно разделить на два блока — персональные и секторальные.

В качестве персональных мер планируются новые санкции против российских политиков, олигархов и членов их семей, а также лиц, «которые способствуют незаконной деятельности по прямому или косвенному указанию Владимира Путина». Предлагается создать доклад о состоянии и активах, принадлежащих президенту, и ввести требование к американским страховым компаниям сообщать государству информацию о бенефициарах компаний, которые приобретают дорогие объекты недвижимости в Америке.  

Второй блок предполагает глобальные ограничения для всей российской экономики. В первую очередь запрет на транзакции, связанные с инвестициями в энергетические проекты российских государственных или окологосударственных компаний. А также запрет на работу инвесторов с новыми выпусками российского госдолга, секторальные санкции в отношении любых российских лиц и компаний, способных осуществлять или поддерживать вредоносную кибердеятельность. А также запрет гражданам США участвовать в определенных нефтяных проектах в России. Странам НАТО авторы нового законопроекта предлагают поставлять  американское военное снаряжение, чтобы они не закупали его у России.

А в качестве «вишенки на торте» предлагается попросить Госдепартамент оценить, подходит ли Россия под определение государства – спонсора терроризма. Что в случае положительного ответа поставит её в один ряд с Сирией, Ираном, Суданом и КНДР, с соответствующими жесткими санкциями. 

– Энергопроекты и добывающие компании постоянно становятся целью экономических санкций, так как это весьма важные проекты для нашей страны. В попытке ограничить деятельность нефтедобывающих компаний, организаторы санкций пытаются ударить по бюджету страны, основным источником которого являются продажи от нефтепродуктов, – оценил Артем Деев, ведущий аналитик Amarkets.

Но без полного текста документа, который пока не опубликован, невозможно понять, насколько серьезными будут персональные санкции против олигархов, их детей и их бизнеса. Можно только напомнить, что аналогичные меры уже доставили много проблем Виктору Вексельбергу и Олегу Дерипаске и они в итоге обратились за помощью к государству. Но вред экономике от секторальных мер поддается предварительной оценке уже сейчас. 

Санкции недокрутили 

По словам декана факультета экономики Европейского университета в Санкт-Петербурге Юлии Вымятниной, в краткосрочной перспективе наиболее критичными являются ограничения на операции с новыми выпусками госдолга. 

– Однако мне представляется, что рынки уже отчасти отыграли эту опасность, заложив страховую премию, и в целом Россия представляет собой макроэкономически очень устойчивую страну, инвестиции в госдолг которой являются привлекательными. Поэтому если США не расширят данные санкции в сторону запрета всем своим контрагентам иметь дело с новыми выпусками российского госдолга, я не думаю, что это будет сверхкритично, – отметила она.

Более серьезны и долгосрочны последствия, связанные с ужесточением запрета на участие в производстве нефти и в секторе энергетики.

– Россия копит технологическое отставание, которое может в перспективе привести к снижению ее доли на мировых энергетических рынках. И с большой долей вероятности эта доля будет занята США. В плане газа, правда, у России есть большое преимущество – трубопроводы в Европу, позволяющие делать газ практически нулевым по себестоимости и, соответственно, возможность выигрывать борьбу за клиента за счет низких цен. В плане нефти таких возможностей нет, – считает Вымятнина.

Однако пока пакет новых санкций не будет принят, и тут сложно обсуждать прочие возможные последствия – например, возможность крупным компаниям привлекать иностранное финансирование.

Удар по курсу рубля

Безусловно, введение новых санкций отрицательно скажется на устойчивости рубля, считают эксперты. Артеем Деев предсказал, что скорее всего после введения мер в действие может наблюдаться ситуация, аналогичная апрелю 2018 года, когда курс рубля к доллару и евро обвалился до минимума за два года (доллар — с 60,3 до 63 рублей, евро — 74,26 до 78 рублей). Падение было обусловлено эмоциональной реакцией инвесторов на риски от американских санкций.

-  Диапазон 60 – 65, в котором российская валюта будет находиться до полной или частичной отмены бюджетного правила, уже учитывает дальнейшее ужесточение монетарной политики мировых ЦБ, снижение нефтяных цен в район $65 и перспективу введения новых санкций со стороны заокеанских партнеров. Тем не менее если США все таки пойдут на такой шаг , то рубль на короткое время может потерять порядка 7% и ослабнуть к отметке 67 за одну американскую единицу, – отметил Сергей Дроздов, аналитик ГК «Финам».

Если рубль существенно подешевеет, то, по мнению Вымятниной, появятся дополнительные препятствия для финансирования крупных компаний, можно ожидать, что инфляция начнет расти быстрее, чем предполагает нынешний прогноз ЦБ. А это означает как повышение стоимости жизни, так и повышение ставок по кредитам, что может стать дополнительной проблемой, так как закредитованность населения в последние пару лет росла быстрее, чем шел рост его доходов.

Но есть прогноз, что рубль отыграет часть удешевления, особенно если цены на нефть будут этому благоприятствовать. 

– Если прочие факторы будут складываться благоприятно и санкции не будут поддержаны косвенными мерами, запрещающими, например, контрагентам США вкладывать средства в российский госдолг, цены на нефть останутся на текущих уровнях, торговые войны удастся затормозить или остановить, то первоначальное падение рубля будет скорректировано, – считает Вымятнина.

Александр Тараскин, финансовый аналитик «БКС Премьер», отметил что индекс российских гособлигаций (RGBI) накануне уже начал закладывать в себя риски новых санкций, вернувшись к значениям начала третьей декады июня.  А Минфин РФ объявил о планируемых объемах покупки валюты на ближайший месяц. С 7 августа по 6 сентября министерство потратит рекордные 383,2 млрд рублей на эти цели, покупая ежедневно валюту на 16,7 млрд рублей. В прошедшем июле Минфин тратил ежедневно 15,8 млрд на аналогичные цели. 

А будут ли меры?

Аналитик Сергей Дроздов напомнил, что для начала очередные инициативы заокеанских сенаторов должны быть приняты обеими палатами конгресса и одобрены Трампом (а у него есть право вето), и, по его мнению, в связи с этим шансы на их реализацию в ближайшее время крайне малы — их принятие точно не будет автоматическим.

Эксперты напомнили, что сейчас конгрессу не до санкций – надо готовить бюджет страны на новый финансовый год, в противном случае грозит повториться ситуация начала 2018 года – очередной бюджетный кризис, когда госслужащие по всей стране прекратят работу. А времени осталось совсем мало – в августе у конгресса традиционные каникулы. А в ноябре — выборы. Полностью переизбирается нижняя палата – палата представителей, а также 35 сенаторов из 100. Кроме того, переизбираются 39 губернаторов штатов и территорий, а в ряде штатов проводятся другие местные выборы. Таким образом, принятие законопроекта, если до этого дойдет, может затянуться до следующего года, а сам документ может оказаться и вовсе лишь частью предвыборной кампании.

Илья Казаков, «Фонтанка.ру»

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