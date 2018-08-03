Китай призвал США к уважению в торговых отношениях. И ввёл пошлины

Проведение переговоров на основе принципов взаимоуважения и равенства является единственно возможным эффективным способом урегулирования торговых разногласий с США, сообщается в заявлении министерства коммерции КНР.

3 августа комиссия по таможенным тарифам Госсовета КНР приняла повышение ввозных пошлин в размере 25%, 20%, 10% и 5% на 5207 наименований американских товаров, объемом поставок около 60 миллиардов долларов.

Таким способом Китай ответил на планы США ввести пошлины в 25% на импорт китайских товаров и услуг объемом 200 миллиардов долларов в год. Торговый представитель США Роберт Лайтхайзер заявил, что причина введения налога – недобросовестная торговля со стороны КНР и нежелание Пекина идти навстречу в торговых переговорах.

Китайская сторона заявила, что дата начала взимания дополнительных тарифов будет зависеть от действий американской стороны.