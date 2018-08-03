Глава комстроя: На 1 июля выполнено 20,3% адресной инвестпрограммы в строительстве

По данным комстроя, на 1 июля ведомство выполнило лишь 20,3% от годового плана по Адресной инвестиционной программе (АИП) в строительстве и проектировании. Об этом 3 июля, как сообщает пресс-служба комитета, отчитался его председатель Леонид Кулаков.

При этом он подчеркнул, что из положенных комстрою в 2018 году 22,3 млрд рублей на 1 июля было профинансировано только 4,5 млрд рублей, в том числе 2,6 млрд по АИП.

За полгода за счет средств бюджета и с привлечением средств инвесторов введены 13 социальных объектов – два детских сада на 198 мест, кабинет семейного врача и две тренировочные площадки к чемпионату мира по футболу. Завершены три из 39 «долгостроев» – общей жилой площадью 64 908 кв. м, на 1198 квартир. Напомним, Смольный ранее обещал к концу 2019 года сдать все проблемные объекты из этого списка.

Сдано с 1 января до 1 июля 961 тысяча кв. м жилья – 30% от годового плана в 3,2 млн кв. м. Это 42 многоквартирных дома на 17 863 квартиры и 637 индивидуальных домов.

Губернатор Полтавченко уже не раз пенял комитету на нерасторопность в выполнении АИП. Последний раз он сделал это 30 июля, услышав неутешительные новости о ходе работ по программе. «Меня тревожит ситуация с комитетом по строительству. Из года в год одно и то же звучит. Это стало больше походить на хроническую болезнь, это уже непорядок. Надо разбираться с подчинёнными, которые отвечают за госконтракты. Каждое расторжение контрактов я воспринимаю как экстремальное происшествие», – заявил Полтавченко. Он посоветовал коллегам не заключать больше контрактов с жуликами, а использовать все механизмы для предотвращения подобных ситуаций. «Фонтанка» выяснила, насколько меньше в результате промедления с АИП в городе будет школ и детсадов, а также медицинских учреждений.