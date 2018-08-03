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Бизнес
03.08.2018 17:56
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MediaMarkt прощается с Петербургом. Магазины ретейлера распродают товары и готовятся к слиянию с «М.Видео»

После закрытия сделки с немецким ретейлером под контролем группы «Сафмар» Михаила Гуцериева окажется треть российского рынка потребительской электроники.

MediaMarkt прощается с Петербургом. Магазины ретейлера распродают товары и готовятся к слиянию с «М.Видео»

Елена Пальм/Интерпресс

Сеть MediaMarkt официально объявила о своем уходе из России. «Ликвидация до 70%. Только в розничных магазинах», – говорится на сайте. Сообщение о распродаже обрушило портал ретейлера. В официальной группе в социальной сети «ВКонтакте» множество жалоб на неработающий ресурс и извинения администрации за сбои. Но скидками клиенты все равно недовольны, говоря, что у конкурентов можно найти дешевле.

О планах сократить присутствие на российском рынке стало известно в начале 2018 года. Как сообщала «Фонтанка», MediaMarkt решила урезать размеры своих торговых точек в 1,5 – 2 раза и уступить освобождающиеся площади российской компании «Эльдорадо». Также компания начала закрывать магазины, за последние семь месяцев сеть в Петербурге уменьшилась с 11 до 7.

В июне ретейлер договорился с группой «Сафмар» Михаила Гуцериева (включает «М.Видео» и «Эльдорадо») об объединении бизнеса. По условиям сделки Ceconomy (владелец холдинга MediaMarktSaturn, входит в Metro Group) купит 15% акций «М.Видео» у «Сафмара» за 258 млн евро. После этого немецкая компания передаст российской магазины Media Markt за 146 млн евро.

В управление группы «М.Видео – Эльдорадо» перейдут 42 торговые точки MediaMarkt в 22 городах России. «В зависимости от локации, конкурентного окружения и покупательской аудитории магазины будут переделаны или в «М.Видео», или в «Эльдорадо», или на месте одного магазина сети MediaMarkt встанут оба бренда группы», – пояснили «Фонтанке» в пресс-службе российского ретейлера.

В MediaMarkt сроки закрытия магазинов не прокомментировали, сообщив лишь, что  распродажа продлится до сентября. Предполагается, что щедрые скидки позволят быстро избавиться от запасов товара. Но в группе компании в социальной сети «ВКонтакте» можно найти жалобы, что реальный дисконт не соответствуют заявленному и вместо 70% составляет максимум 17%. «У конкурентов можно найти дешевле», – пишет один из пользователей.

Ребрендинг начнется только после завершения сделки. В «М.Видео – Эльдорадо» сообщили, что планируют закрыть ее к октябрю, а пока ожидают разрешения ФАС. По состоянию на 3 августа в базе антимонопольного ведомства решения нет. Одобрение может быть получено со дня на день, сказал 31 июля заместитель руководителя ФАС Андрей Цариковский. «Там достаточно хорошая ситуация. Практически там нет пересечений, которые приводили бы к доминированию «М.Видео» в регионах. Media Markt занимал не самую большую долю на нашем рынке», – сообщил он.

На конец 2017 года «Эльдорадо» и «М.Видео» насчитывали 839 магазинов. По оценке компаний, они занимают 26% российского рынка потребительской электроники. К 2022 году их совокупный оборот составит 450 млрд рублей. После покупки Media Markt доля достигнет 30%, ранее оценивал президент «М.Видео»  Александр Тынкован.


В Северной столице сейчас работают семь магазинов MediaMarkt, закрывать их после сделки не станут, сообщили в «М.Видео – Эльдорадо». Таким образом, к концу года под управлением группы «Сафмар» в Петербурге будет работать 48 магазинов. Офлайновых продавцов бытовой техники подобного размера в Петербурге нет, основными конкурентами являются интернет-игроки – «Юлмарт», «Ситилинк», «Онлайн-трейд», в сегменте компьютерной техники и электроники — ретейлер DNS.

MediaMarkt — один из крупнейших в Европе продавцов электроники, насчитывающий более тысячи торговых точек в 15 странах мира. Компания основана в 1979 году и входит в холдинг Media-Saturn-Holding GmbH, который, в свою очередь, контролируется Metro Group. В Россию ретейлер вышел в 2006 году. К 2015 году он открыл 67 магазинов Media Markt в 30 городах и вошел в пятерку крупнейших продавцов электроники.

На российском рынке компания стала жертвой гигантомании, считает глава аналитического агентства INFOline Иван Федяков. В период экспансии она открывала крупные магазины (до 8 тыс. кв. м), тогда как его главные конкуренты сокращали торговое пространство, делая ставку на интернет-продажи. Резкое снижение покупательской способности в 2015 – 2016 годах стало серьезным испытанием для продавцов бытовой техники, особенно сильно ударив по регионам. В итоге  гигантские площади обернулись убытками. Осознав свою ошибку, MediaMarkt объявил о смене формата и желании развиваться на площадях около 2 тыс. кв. м. Но договориться с владельцами ТЦ быстро не удалось, и часть магазинов пришлось закрыть.

Такие меры тоже не дали результата. По данным СПАРК, в 2017 году выручка MediaMarkt в России составила 35,2 млрд рублей, что на 15% меньше, чем годом ранее. Убыток, напротив, вырос на 27%, до 5,5 млрд рублей, что, вероятно, и стало веским доводом в пользу продажи бизнеса. Для сравнения: выручка «М.Видео» в 2017 году выросла на 8,2%, до 198 млрд рублей. Чистая прибыль увеличилась на 25,4%, до 7 млрд рублей. «Эльдорадо», которая начала операционное присоединение к «М.Видео» только в 2018-м, своих финансовых показателей не раскрывала, но ее выручка оценивалась в 106 млрд рублей.

Группа «Сафмар» основана в 1992 году Михаилом Гуцериевым. Изначально работала в сфере финансов, промышленности и недвижимости. Розничной торговлей компания занялась в 2015 году, получив долю в сети «Техносила» вместе с покупкой МДМ-банка. В декабре 2016 года «Сафмар» купили компанию «Эльдорадо» у PPF Group N.V. и EMMA Capital и объединили ее с «Техносилой». В марте 2017-го портфель компании пополнила «М.Видео».

По мнению Ивана Федякова, подобная консолидация является реакцией на армию мелких интернет-магазинов, которые зачастую работают по серым схемам и могут конкурировать по цене с крупными сетями. Но, вероятно, на этом группа «Сафмар» остановится. «Интересных активов уже не осталось. Следующий по величине игрок — DNS, но у него другой формат», – комментирует эксперт. Для рынка и потребителя это не будет благом. «Компания неизбежно начнет использовать свое доминирующее положение, так что повышения уровня сервиса и снижения цен вряд ли можно ожидать», – заключил он.

Галина Бояркова,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру
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