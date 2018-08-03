«Зениту» предлагают бразильского защитника за 10 млн евро

Очередным новичком футбольного клуба «Зенит» с высокой долей вероятности станет защитник «Сантоса» (Бразилия) Лукас Вериссимо.

Как сообщает «Спорт-Экспресс» со ссылкой на источник в совете директоров бразильского клуба, переход 23-летнего футболиста будет оформлен в течение недели.

«Сантос» требует за игрока 10 млн евро, не считая комиссионных агентам и семье игрока. Ранее «Зенит» был согласен купить Вериссимо за 9 млн евро. Однако бразильцы настроены оптимистично и уверены, что скоро сделка будет оформлена официально.

В нынешнем розыгрыше чемпионата Бразилии Вериссимо принял участие в 10 матчах. Прошлой зимой сообщалось об интересе к игроку со стороны московского «Спартака», а также «Бетиса» (Испания), «Нанта» (Франция), «Штутгарта» (Германия), «Бенфики» (Португалия), «Сент-Этьена» (Франция) и «Удинезе» (Италия).

Отметим, что этим летом «Зенит» пока не сделал ни одного приобретения. Зато в клуб вернулась большая группа игроков из аренды – больше десяти человек. С некоторыми из них уже успели расстаться. Это четыре игрока: защитники Иван Новосельцев («Анжи», аренда) и Ибрагим Цаллагов («Рубин», аренда), а также полузащитник Артур Юсупов («Ростов») и нападающий Дмитрий Полоз («Рубин», аренда). При этом главный тренер Сергей Семак ранее заявил, что у «Зенита» нет переизбытка футболистов и клубу, наоборот, требуется усиление.