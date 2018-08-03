Президент Сербии проведет экстренное заседание из-за обострения ситуации в Косово

Президент Сербии Александр Вучич проведет 4 августа срочное заседание Совета национальной безопасности из-за обострения ситуации в Косово, сообщает в пятницу Радио и телевидение Сербии (РТС).

"Вучич назначил на завтра в 8.00 утра (в 9.00 по Москве) заседание Совета нацбезопасности. Заседание созвано в связи с ситуацией в Косово и Метохии", — кратко передает телеканал.

Премьер самопровозглашенного Косово Рамуш Харадинай предупредил сербов на севере Косово, что "их возможная попытка провозгласить автономию" получит ответ косовско-албанских властей.

"Никто не имеет права предпринимать односторонних мер", — цитирует Харадиная приштинская Gazeta Ekspress, который добавил, что "не позволит нарушать косовские законы".

4 августа истекает срок, который Евросоюз отвел косовско-албанской администрации для разработки устава Сообщества сербских общин с правами автономии в крае. На территории самопровозглашенной республики начались учения, сообщила ранее международная миссия под эгидой НАТО в Косово и Метохии, приложив видеозаписи. На кадрах видна колонна джипов, БТР и другая техника НАТО. В это же время из отпусков были отозваны все сотрудники полиции самопровозглашенной республики.

Командующий объединенных союзных сил НАТО в Неаполе Джеймс Фогго в начале августа прилетел в Косово и заявил, что "не ожидает возникновения проблем в ближайшей или среднесрочной перспективе".