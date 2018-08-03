Автомобили ждут 5G, чтобы стать по-настоящему автономными

С 2021 года начнется широкая интеграция стандарта 5G в автомобили, заявил генеральный директор компании Qualcomm Стивен Молленкопф, пишет Fudzilla.

Словам гендиректора одного из лидеров рынка процессоров для мобильной связи можно верить, тем более что именно Qualcomm стоял у истоков сотовых стандартов 3G и 4G. С большой долей вероятности можно утверждать, что и в вашем смартфоне стоит какой-нибудь из чипов этой американской компании.

Сейчас Qualcomm активно работает над тестированием процессоров и коммуникационных чипов для высокоскоростных сотовых сетей пятого поколения — тех самых 5G. Новый стандарт обещает (теоретически) скорость до 20 гигабит в секунду. Что абсолютный «overkill» для обычных сотовых телефонных сетей, если только, конечно, вы не собираетесь транслировать видео в стандарте 8K с вашего смартфона.

Для автомобильного транспорта такие потоки информации могут оказаться не только полезными, но и необходимыми. Особенно если речь идет о широком внедрении автономных транспортных средств, для которых критичным будет обмен информации с дорожными службами, диспетчерами и друг с другом, загрузка в режиме реального времени трехмерных дорожных карт или метеорологической информации. Специалисты считают, что именно сети пятого поколения сделают возможными построение полностью автоматизированных грузовых транспортных систем.

Но пока что ближайшая перспектива — это внедрение 5G в существующие коммерческие телефонные сотовые сети. По словам Стивена Молленкопфа, предполагается, что значительное число провайдеров внедрят у себя новый стандарт к 2020 году и первоначально пользоваться преимуществами быстрой сети смогут лишь владельцы смартфонов с поддержкой 5G. Для внедрения стандарта в промышленность и на транспорт необходимо дополнительное тестирование, которым сейчас активно и занимаются специалисты Qualcomm.