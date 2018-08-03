Новое поколение Opel Corsa будет совсем другим

Новое поколение Opel Corsa, которое должно уже вот-вот появиться, будет очень сильно отличаться от всех предыдущих, пишет 3 августа Carscoops. Это будет первая модель Opel, созданная после того, как марка перешла к французскому концерну PSA.

Дело в том, что раньше, когда Opel был частью General Motors, Corsa закономерно создавалась на платформах GM. Сейчас, после того как маркой целиком завладели французы, это больше невозможно, и поэтому новая Corsa будет «совсем новой» прежде всего под капотом.

На самом деле она будет тоже построена на платформе, только на этот раз на Common Modular Platform (CMP), на которой PSA строит, например, Peugeot 208. А это, в свою очередь, означает и новую линейку двигателей, начиная с суперэкономичного 1,2-литрового трехцилиндрового турбированного движка. Более того, вскоре ожидается даже электрическая версия, которая, по слухам, будет называться – угадайте как? – eCorsa. И кстати, несмотря на то что Corsa относится к субкомпактам, PSA не планирует выпускать трехдверный вариант, поскольку убедилась, что такие машины пользуются меньшим спросом, чем пятидверные.

И последнее. Новая Opel Corsa станет первым автомобилем с новым корпоративным опелевским дизайном, который был представлен несколько недель назад и который опелевцы характеризуют как «прямой и чистый». Что бы это ни значило...