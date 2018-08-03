Разлучена с троллейбусом за пост в соцсети. Горэлектротранс запретил Дине Гариной садиться за руль

Горэлектротранс отстранил от работы водителя троллейбуса Дину Гарину. Ее судимость за пост в соцсети давно погашена, но имя осталось в «экстремистском» списке Росфинмониторинга.

Как сообщила 3 августа Гарина, в допуске к троллейбусу ей отказано на основании заключения УМВД Московского района. В письме за подписью замдиректора Горэлектротранса по транспортной безопасности Севрюковой указано, что водитель проверена на причастность к организванной преступной группе. Ее якобы нельзя допускать до работ, непосредственно связанных с транспортной безопасностью.

Дина Гарина приговорена условно в марте 2016-го за публикацию во «ВКонтакте». Судимость погашена почти год назад. В перечне физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, она остается. «Росфинмониторинг должен был меня исключить после погашения судимости», – уточняет Гарина.

В Горэлектротрансе подтвердили, что водитель троллейбуса отстранена от работы, ей ищут новую должность.

В УМВД Московского района уточнили, что проверка Гариной проводилась по инициативе Горэлектротранса. Письменный запрос поступил от директора предприятия Василия Острякова, но есть предположение, что не он лично инициировал тест на благонадежность, а кто-то из подчиненных. Гарина проработала более трех лет и за стремлением направить троллейбус в пассажирскую остановку замечена не была.