Особое мнение / Андрей Константиноввсе авторы
Итоги недели: убийство российских журналистов в ЦАР
В Центральной Африке погибли Кирилл Радченко, Александр Расторгуев и Орхан Джемаль. Они снимали фильм о ЧВК Вагнера и интересах миллиардера Евгения Пригожина в Африке. Почему журналистское расследование привело к трагедии? Американские сенаторы хотят ввести санкции в отношении российского госдолга. Приведет ли это к катастрофе? Итоги уходящей информационной недели подводит гендиректор АЖУРа писатель Андрей Константинов. Ведущая эфира – Надежда Мадзалевская.