Из-за забега в центре Петербурга в воскресенье перекроют улицы

В воскресенье, 5 августа, в связи с проведением международного легкоатлетического полумарафона «Северная столица» в центре Петербурга будут поэтапно закрывать улицы – по ходу движения участников забега. Об этом сообщает пресс-служба комитета по развитию транспортной инфраструктуры.

Маршрут полумарафона, а значит, и график закрытий следующий:

с 8:00 до 12:40 – Дворцовый проезд;

с 8:00 до 10:00 – Адмиралтейский проспект;

с 8:00 до 9:50 – Сенатская площадь и Английская набережная от Сенатской площади до Благовещенского моста;

с 8:05 до 9:57 – Благовещенский мост;

с 8:05 до 10:18 – Университетская набережная от Благовещенского моста до Дворцового моста;

с 8:10 до 10:18 – Кадетская линия от Университетской набережной до Среднего проспекта В.О.;

с 8:10 до 10:30 – Дворцовая набережная;

с 8:15 до 10:25 – Дворцовый мост;

с 8:15 до 10:25 – Биржевая площадь;

с 8:55 до 9:50 – Биржевой мост;

с 8:55 до 10:28 – Мытнинская набережная;

с 9:00 до 10:31 – Кронверкская набережная;

с 9:10 до 10:43 – Каменноостровский проспект от Кронверкской набережной до Кронверкского проспекта;

с 9:15 до 10:45 – Кронверкский проспект от Каменноостровского проспекта до Введенской улицы;

с 9:10 до 10:53 – Введенская улица от Кронверкского проспекта до Большого проспекта П.С.;

с 8:50 до 11:15 – Большой проспект П.С. от Введенской улицы до набережной Карповки;

с 9:20 до 11:10 – набережная Карповки от Большого проспекта П.С. до Петроградской набережной;

с 9:20 до 11:15 – Петроградская набережная;

с 9:30 до 11:20 – Петровская набережная;

с 8:15 до 11:45 – набережная Кутузова от Троицкого моста до набережной Фонтанки;

с 8:30 до 12:55 – четная сторона набережной Фонтанки от набережной Кутузова до Невского проспекта;

с 8:15 до 11:45 – Суворовская площадь;

с 8:15 до 12:20 – набережная Лебяжьей канавки от Миллионной улицы до Садовой улицы;

с 8:30 до 12:05 – Садовая улица от набережной Мойки до Невского проспекта;

с 8:30 до 12:40 – Невский проспект от набережной Фонтанки до Адмиралтейского проспекта;

с 9:45 до 12:15 – проезд вдоль Марсова поля;

с 9:40 до 12:20 – Царицынский проезд;

с 9:40 до 12:20 – четная сторона набережной канала Грибоедова от Царицынского проезда до Инженерной улицы;

с 9:50 до 12:22 – Инженерная улица от набережной канала Грибоедова до площади Искусств;

с 9:50 до 12:25 – четная сторона площади Искусств;

с 8:35 до 12:40 – Михайловская улица.



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Автор: КРТИ

Кроме того, с сегодняшнего дня до 12:30 5 августа запрещена парковка на следующих улицах:

Адмиралтейский проспект;

Английская набережная от Сенатской площади до Благовещенского моста;

Университетская набережная от Благовещенского моста до Дворцового моста;

Кадетская линия от Университетской набережной до Среднего проспекта В.О.;

Биржевая площадь;

Мытнинская набережная;

Каменноостровский проспект от Кронверкской набережной до Кронверкского проспекта;

Кронверкский проспект от Каменноостровского проспекта до Введенской улицы;

Введенская улица от Кронверкского проспекта до Большого проспекта П.С.;

Большой проспект П.С. от Введенской улицы до набережной Карповки;

набережная Карповки от Большого проспекта П.С. до Петроградской набережной;

Петроградская набережная;

Петровская набережная;

Дворцовая набережная от Дворцового моста до Троицкого моста;

набережная Кутузова от Троицкого моста до набережной Фонтанки;

четная сторона набережной Фонтанки от набережной Кутузова до Невского проспекта;

набережная Мойки от набережной Фонтанки до Царицынского проезда;

набережная Лебяжьей канавки от Миллионной улицы до Садовой улицы;

Садовая улица от набережной Мойки до Невского проспекта;

Невский проспект от набережной Фонтанки до Адмиралтейского проспекта;

проезд вдоль Марсова поля;

Царицынский проезд;

четная сторона набережной канала Грибоедова от Царицынского проезда до Инженерной улицы;

Инженерная улица от набережной канала Грибоедова до площади Искусств;

четная сторона площади Искусств;

Михайловская улица.

Из-за полумарафона изменят маршруты трамваи № 3, 6, 40, 48 и троллейбусы № 5, 9, 10, 11, 17, 31, сообщает пресс-служба ГУП «Горэлектротранс». 5 августа с 7:30 до 13:00 закрывается трамвайное и троллейбусное движение по Невскому проспекту, набережной Макарова, Большому проспекту П.С, набережной реки Карповки, Каменноостровскому проспекту и Садовой улице.