Ленэнерго: В Московском районе не было «городского отключения»

Отсутствие электроэнергии в складском комплексе на юге Петербурга было вызвано выбитыми пробками.

Как «Фонтанке» рассказали в Ленэнерго, «городское отключение» на Кубинской улице, 73, на которое жаловались читатели, оказалось вызвано выбитыми пробками. Проблему устранили примерно в 16.30, заверили электрики.

Напомним, в 16.00 стало известно о том, что складское помещение в Московском районе оказалось обесточено.

На Кубинской, 73, находится складской комплекс «К-73».