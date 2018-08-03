Украина потратит $ 175 млн на проведение выборов

Центризбирком (ЦИК) Украины планирует потратить в общей сложности 4,77 млрд гривен ($ 175 млн) на проведение выборов в 2019 году, следует из сообщения ЦИК страны.

«Комиссия утвердила объемы расходов для включения в бюджетные запросы по четырем бюджетным программам в проект государственного бюджета Украины на 2019 год», — говорится в сообщении.

Так, на проведение президентских выборов ЦИК Украины запросит 2,35 млрд гривен ($ 86,3 млн), на парламентские выборы — 1,95 млрд гривен ($ 71,6 млн), на субвенции из госбюджета местным бюджетам на проведение выборов депутатов местных советов и сельских, поселковых, городских голов — 247 млн гривен ($ 9,09 млн) и на функционирование госреестра избирателей — 223 млн гривен ($ 8,19 млн).

Президентские и парламентские выборы на Украине пройдут в марте и октябре 2019 года соответственно.