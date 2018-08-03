Барнаульский Центр “Э” возбудил дело из-за “бородатого” мема с патриархом Кириллом и Иисусом

Барнаульский Центр «Э» возбудил уголовное дело на местного жителя за мем с патриархом Кириллом. К 38-летнему Андрею Шаршенину нагрянули с обыском сотрудники СОБРа после того, как нашли на его страничке во "ВКонтакте" картинку с патриархом, у которого Иисус Христос интересуется, который час.

Об этом 3 августа сообщает телеканал «Дождь».

«В данном контексте образ Христа используется для демонстрации негативных качеств служителей церкви — стремление к обогащению. Коммуникативная цель — дискредитация РПЦ», — говорится в материалах уголовного дела.

Мем с Иисусом и патриархом довольно старый, он связан с громким скандалом в 2012 году, когда на сайте Патриархия.ру появилось фото главы РПЦ с замазанными на руке часами Breguet за 30 тысяч долларов. Человек, заретушировавший дорогой аксессуар, не учел, что он отражается в глянцевой столешнице. Позже в РПЦ назвали случившееся «недоразумением» и инициативой неопытного сотрудника пресс-службы, после чего вернули на сайт фотографию патриарха в часах. История мгновенно стала мемом и облетела весь мир.

Барнаульские полицейские, по всей видимости, увлеченно и дотошно изучают картинки в соцсетях. На прошлой неделе они уже возбудили уголовное дело на 19-летнего юношу за коллекцию веселых мемов.

Даже сами сотрудники правопорядка иногда затрудняются ответить, оскорбляет мем чьи-то чувства или нет. В "Твиттере" даже появился микроблог под названием «Текстовые мемы за которые ты сядешь» (пунктуация сохранена). Автор блога публикует описания картинок, за которые люди готовятся понести наказание или уже наказаны. На данный момент на аккаунт подписались свыше 7 тысяч человек.