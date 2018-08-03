Три женщины в больнице после ДТП в центре Петербурга

Серьёзная авария произошла днём 3 августа на перекрёстке улиц Некрасова и Восстания в Центральном районе Санкт-Петербурга.

Как сообщает отдел пропаганды УГИБДД по городу и области, столкнулись две иномарки. Пострадали три женщины, все они госпитализированы в состоянии средней степени тяжести.

В настоящее время на месте работают инспекторы ГИБДД, выясняются все обстоятельства и причины аварии.

Пробки на месте ДТП, по данным «Яндекс.Карт», не наблюдается.