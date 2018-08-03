Эдгарда Запашного «чуть не порвали»

Тигрица Жанна напала на дрессировщика во время циркового номера с животными в Большом Московском государственном цирке.

«А меня сегодня чуть не порвали, – рассказал Эдгард Запашный в «Инстаграме» 2 августа. – Доли секунды в манеже показались мне вечностью и я даже мысленно сказал себе: ВОТ И ВСЕ!, так как был уверен, что сейчас она меня порвёт!!!» (авторский стиль и орфография сохранены. – Прим. ред.).

В доказательство своих слов заслуженный артист России выложил видеоролик, где видно, как он отвлекся на сидящего сзади него тигра, тогда как Жанна попыталась напасть на дрессировщика.

Запашный заметил, что в такой ситуации он не мог отпрыгнуть назад, так как другой тигр «такого не простил бы».

Эдгард Запашный – дрессировщик, телеведущий, представитель известной цирковой династии. Занимает должность директора Большого Московского цирка, оставаясь выступающим артистом. В 2012 году Запашному присвоили звание Народного артиста РФ.