Происшествия
Эдгарда Запашного «чуть не порвали»
Тигрица Жанна напала на дрессировщика во время циркового номера с животными в Большом Московском государственном цирке.
«А меня сегодня чуть не порвали, – рассказал Эдгард Запашный в «Инстаграме» 2 августа. – Доли секунды в манеже показались мне вечностью и я даже мысленно сказал себе: ВОТ И ВСЕ!, так как был уверен, что сейчас она меня порвёт!!!» (авторский стиль и орфография сохранены. – Прим. ред.).
А меня сегодня чуть не порвали? В своей излюбленной манере Жанна «продрифтовала» мне в ноги. За мгновение до этого ассистент крикнул мне что сзади КУРТ! Отвлекшись ровно взглядом я пропустил ,что Жанна оказалась так близко,но зато я уже знал,что назад отпрыгивать категорически нельзя( Курт мне такого не простил бы)!☝️ Доли секунды в манеже показались мне вечностью и я даже мысленно сказал себе : ВОТ И ВСЕ!,так как был уверен,что сейчас она меня порвёт!!!?ﾟﾔﾥ #нашаработа #тигр#нападениетигра#tigerattack #tiger #zapashnybrotherscircus #zapashny #circus #circuslife #запашный #цирк#жанна#суперцирк #повезло #wow
В доказательство своих слов заслуженный артист России выложил видеоролик, где видно, как он отвлекся на сидящего сзади него тигра, тогда как Жанна попыталась напасть на дрессировщика.
Запашный заметил, что в такой ситуации он не мог отпрыгнуть назад, так как другой тигр «такого не простил бы».
Эдгард Запашный – дрессировщик, телеведущий, представитель известной цирковой династии. Занимает должность директора Большого Московского цирка, оставаясь выступающим артистом. В 2012 году Запашному присвоили звание Народного артиста РФ.