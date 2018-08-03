«Газпром» на пять лет стал спонсором австрийского футбольного клуба

Компания «Газпром» с сегодняшнего дня стала спонсором еще одного спортивного профессионального клуба. На пять лет «Газпром экспорт» подписал контракт с футбольной командой «Аустрия» (Вена, Австрия).

Как уточняет пресс-служба клуба, надпись «Газпром Экспорт» появится на майках футболистов. Финансовые детали заключенного контракта не разглашаются.

– У нас в «Газпроме» очень амбициозные цели в мире, – прокомментировал сделку заместитель председателя правления «Газпрома» Александр Медведев. – То, как «Аустрия» работает с молодежью, натолкнуло нас на мысль выбрать этот клуб в качестве партнера. Я уверен, что сотрудничество принесет очень хорошие результаты. У "Газпрома" уже есть большой опыт работы с молодежными командами, и хотя не все молодые игроки становятся звездами, важно, чтобы они активно участвовали в спорте. Поэтому в сотрудничестве с "Аустрией" мы полностью концентрируемся на молодом поколении и футбольной академии. Мы считаем, что именно клубы делают своих футболистов великими.

Отметим, что «Газпром» является официальным спонсором многих спортивных клубов как в России, так и за рубежом. В частности, как известно, компания владеет ФК «Зенит», а также сотрудничает с «Шальке 04» (Гельзенкирхен), «Црвеной звездой» (Белград). Кроме того, в феврале «Газпром» продлил спонсорское соглашение с Лигой чемпионов. Также газовый монополист числится в генеральных спонсорах многих волейбольных и хоккейных клубов России.