В Амстердаме по подозрению в финансировании ИГ задержали россиянина

В аэропорту Амстердама задержан подозреваемый в финансировании запрещённой в России террористической группировки «Исламское государство». Об этом сообщила генпрокуратура Берлина 3 августа, по чьему запросу и провели оперативное мероприятие.

По данным ведомства, в поле зрения полиции попал 29-летний Юсуп Б. Его подозревают в финансировании подготовки террористов, базирующихся в Сирии, и закупки для них оружия. Как утверждают в генпрокуратуре, обвиняемый знал о расследовании и сбежал в Южную Америку, а затем отправился в Нидерланды. Накануне суд арестовал мужчину. СМИ сообщают, что обвиняемый является гражданином России.

«К настоящему моменту никаких обращений в консульский отдел посольства не поступало. Сотрудники отдела в контакте с компетентными властями Нидерландов предпринимают усилия для установления личности задержанного и его принадлежности к гражданству России. Если это будет подтверждено, то ему будет оказана вся необходимая в подобных ситуациях консульская помощь в случае обращения за ней нашего гражданина», — прокомментировали РБК в посольстве России в Нидерландах.

Напомним, 1 августа в Петербурге задержали живущую здесь гражданку Узбекистана. По версии следствия, она полтора года переводила деньги на счета террористов из ИГ. Кто перечислил ей 800 тысяч, позднее отправленных в Сирию, выясняет полицейский центр «Э».