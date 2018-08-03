Неожиданный союз: акция Галамарта и Kari стартовала по всей стране

Фото: пресс-служба Галамарт

Два крупнейших магазина в России – Kari и Галамарт запустили масштабную маркетинговую компанию, объединившую их покупателей. Магазин постоянных распродаж и обувная сеть организовали совместную акцию* как раз накануне приближающегося Дня знаний.

Суть акции* – покупая товар в одном из магазинов, клиент получает купон на скидку в другом.

200 рублей на покупки в Галамарт и 1000 рублей на покупки в Каri.

Так, клиент магазина Галамарт, совершивший с 1 августа покупку на сумму 500 рублей, получает скидку в размере одной тысячи рублей в сети магазинов обуви. Добавим, что в Галамарте есть практически все необходимое для подготовки школьников к новому учебному году, а в Kari любой, даже самый модный и продвинутый ученик найдет себе пару обуви по душе.

Фото: пресс-служба Галамарт

Если клиент магазина Kari приобретает обувь, то он получает на кассе купон на 200 рублей на полезные покупки в Галамарте. Ассортимент товаров в магазине традиционно широк. Это вещи для спорта, отдыха, дома, дачи и так далее. Специальные купоны на скидку покупатели смогут получить с 1 августа по 2 сентября. Использовать купоны возможно вплоть до 2 октября.

пресс-служба Галамарт

Отметим, что главная тенденция на сегодняшний день в торговле – это новые форматы сотрудничества крупнейших представителей ритейла. Эти порой неожиданные союзы магазинов позволяют учитывать потребности самых взыскательных покупателей.

пресс-служба Галамарт

Кстати, подобное сотрудничество для Галамарта не в новинку. В феврале-марте этого года проводилась похожая акция.

Акция проводилась одновременно в 41 городе России (Центральная Россия — Санкт-Петербург, Москва и города-спутники, Урал и ХМАО). Суть акции заключалась в следующем: магазин за покупку давал купон на приобретение товара в сети партнера. Эксперимент оказался очень удачным.

Как сообщили в прессе – службе компании «Галамарт», подобные акции с другими магазинами планируется проводить регулярно. Кто же станет следующим партнером динамично развивающейся сети супермаркетов быстрых распродаж?

*Сроки проведения акции: с 1 августа 2018 г по 1 октября 2018 г., организатор акции: ООО «КА-РЕ», ИНН: 7730234519, адрес: 121309, город Москва, Улица Большая Филёвская, дом 25, строение 1, комната 608, подробнее об организаторе, сроках и условиях проведения акции можно ознакомиться по телефону 8 (800) 333-40-00